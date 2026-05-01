Léz’Arts au Manoir, le retour ! Manoir de Bois Riou Trévou-Tréguignec
Léz’Arts au Manoir, le retour ! Manoir de Bois Riou Trévou-Tréguignec samedi 30 mai 2026.
Trévou-Tréguignec
Léz’Arts au Manoir, le retour !
Manoir de Bois Riou Bois Riou Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Festival de spectacle vivant tout public en plein air. Cette année de retour au Manoir de Bois Riou du cirque, du théâtre burlesque, du rap breton et un dj set éclectique.
Le détail de la programmation, les horaires, tarifs et billetterie sur le site internet. .
Manoir de Bois Riou Bois Riou Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 57 00 55
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English :
L’événement Léz’Arts au Manoir, le retour ! Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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