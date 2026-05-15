Frou-Frou les bains rue de la mairie Trévou-Tréguignec

Trévou-Tréguignec

Frou-Frou les bains

rue de la mairie Salle polyvalente Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Opérette comique réinterprétée par Au fil des arts mêlant comédies et chorégraphies pour un spectacle haut en couleur.

Pièce de Patrick Houtdecoeur, mise en scène par Alexandra Lecomte.

Buvette sur place. .

rue de la mairie Salle polyvalente Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 05 39 41

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English :

L’événement Frou-Frou les bains Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose