Frou-Frou les bains rue de la mairie Trévou-Tréguignec
Frou-Frou les bains rue de la mairie Trévou-Tréguignec samedi 6 juin 2026.
Trévou-Tréguignec
Frou-Frou les bains
rue de la mairie Salle polyvalente Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Opérette comique réinterprétée par Au fil des arts mêlant comédies et chorégraphies pour un spectacle haut en couleur.
Pièce de Patrick Houtdecoeur, mise en scène par Alexandra Lecomte.
Buvette sur place. .
rue de la mairie Salle polyvalente Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 05 39 41
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English :
L’événement Frou-Frou les bains Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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