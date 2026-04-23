P’tit dej’ bio et visite de la Ferme Dolmen & Potager Trévou-Tréguignec
P’tit dej’ bio et visite de la Ferme Dolmen & Potager Trévou-Tréguignec dimanche 31 mai 2026.
Trévou-Tréguignec
P’tit dej’ bio et visite de la Ferme Dolmen & Potager
2 Coat Mez Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous à la Ferme Dolmen & Potager, chez Aurélie & Guillaume Troadec.
Au programme de 9h à 19h petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite de la ferme maraichère et animations gratuites pour petits & grands marché de producteurs, ateliers et balades nature, animations festives, etc. .
2 Coat Mez Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 52 92 23
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English :
L’événement P’tit dej’ bio et visite de la Ferme Dolmen & Potager Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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