Trévou-Tréguignec

Léz’arts au manoir Le retour!

Manoir du Bois Riou Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’association Léz’Arts en Grange.

Au programme:

– Spectacle POIDS CHICHE ! par la Compagnie les Fées railleuses Un duo acrobatique qui décrypte les relations humaines, un mélange de poésie, d’humour et de virtuosité, une célébration de l’équilibre, physique et émotionnel Tout public durée 45’

– Spectacle GUM OVER par la Compagnie Lombric Spaghetti Un cirque décalé, absurde et burlesque, une ambiance blues et une énergie détonante, des objets du quotidien détournés avec inventivité Tout public durée 45’

– Spectacle PRINCESSES À PEU PRÈS par la Compagnie Suzette n’ Co Un duo délicieusement décalé, un mélange d’humour et de poésie sur les relations amoureuses et l’amitié, une réflexion légère et profonde sur la solitude, la liberté et l’amour Tout public durée 45’

– Concert de PLOUZ & FOEN un duo de rap explosif, une fusion unique entre hip-hop 90’s et sonorités contemporaines, un engagement fort pour la langue et la culture bretonne, une énergie scénique qui enflamme les publics.

– DJ set avec DJ YOURICA Une fusion audacieuse entre héritage culturel et sonorités futuristes, une approche narrative et immersive du Djing, une énergie contagieuse, entre danse, déconnexion et découverte

Ouverture du site à 14h30 1er spectacle à 15h

Restauration et bar sur place parking ferme Dolmen & Potager à Trévou-Tréguignec. .

Manoir du Bois Riou Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Léz’arts au manoir Le retour! Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose