Trévou-Tréguignec

Les fous du bois en Bretagne!

Salle des fêtes Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Cette rencontre annuelle s’installe pour la toute première fois en Bretagne.

Créée en 1999, l’association regroupe aujourd’hui 4 500 adhérents à travers la francophonie (France, Suisse, Belgique, Canada).

Au programme: partage de connaissances et la transmission des gestes techniques. Le public (jeunes et adultes) pourra observer et s’essayer à diverses disciplines

-Démonstrations par 25 exposants venus de toute la France avec leurs outils.

-Marqueterie, Chantournage, Pyrogravure et Sculpture.

Un évènement qui se veut à la fois solidaire et ancré dans le territoire local. En effet, les bénéfices de la buvette (tenue par Jérémy Duhamel et 15 bénévoles) seront reversés au Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) des communes de Camlez, Kermaria, Coatréven et Trézény. .

Salle des fêtes Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 11 47 13

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English :

L’événement Les fous du bois en Bretagne! Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose