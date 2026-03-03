Fête du Lait de Mai square du Lait de Mai Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

La Fête du Lait de Mai revient faire vibrer le quartier Madeleine Champ de Mars ! Les 29 et 30 mai, le CFO vous donne rendez-vous dans le square du Lait de Mai pour deux jours de convivialité, de musique et de bonne humeur sur le thème du burlesque.Moment fort du week-end : la grande parade carnavalesque du samedi, qui fera danser et défiler dans les rues du quartier dans un joyeux tourbillon de couleurs, de marionnettes géantes, de fanfare et de déguisements.Mais aussi au programme (garanti sans ennui) : ambiance festive et animations pour tous (concerts, danses, DJ…), ateliers et stands ludiques (sérigraphie, dessins,…) sans oublier la restauration et la buvette pour grignoter local et célébrer l’esprit village en plein coeur de la ville !

square du Lait de Mai Nantes 44013

https://www.fetedulaitdemai.com/



