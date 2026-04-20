Meschers-sur-Gironde

Fête du lien

Espace des possibles Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

L’espace des possibles organise la Fête du lien, pour cultiver la convivialité.

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Espace des possibles Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 76 79 fetedulien17@gmail.com

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English :

L’espace des possibles organizes the Fête du lien, to cultivate conviviality.

L’événement Fête du lien Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique