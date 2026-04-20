Fête du lien Meschers-sur-Gironde
Fête du lien Meschers-sur-Gironde samedi 23 mai 2026.
Meschers-sur-Gironde
Fête du lien
Espace des possibles Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
L’espace des possibles organise la Fête du lien, pour cultiver la convivialité.
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Espace des possibles Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 76 79 fetedulien17@gmail.com
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English :
L’espace des possibles organizes the Fête du lien, to cultivate conviviality.
L’événement Fête du lien Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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