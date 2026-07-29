Fête du livre d’artiste 2026 Lucinges
samedi 10 octobre 2026 · Lucinges
Informations pratiques
Lucinges
Fête du livre d’artiste 2026
Lucinges Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Le week-end du 10 et 11 octobre 2026, l’Archipel Butor vous donne rendez-vous pour la 11e édition de la Fête du livre d’artiste.
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Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 76 00 40 accueil@archipel-butor.fr
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English :
On the weekend of October 10 and 11, 2026, the Butor Archipelago invites you to the 11th edition of the Artist’s Book Festival.
L’événement Fête du livre d’artiste 2026 Lucinges a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Monts du Genevois
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