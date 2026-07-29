Informations pratiques

Lucinges

Fête du livre d’artiste 2026

Lucinges Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Le week-end du 10 et 11 octobre 2026, l’Archipel Butor vous donne rendez-vous pour la 11e édition de la Fête du livre d’artiste.

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Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 76 00 40 accueil@archipel-butor.fr

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English :

On the weekend of October 10 and 11, 2026, the Butor Archipelago invites you to the 11th edition of the Artist’s Book Festival.

L’événement Fête du livre d’artiste 2026 Lucinges a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Monts du Genevois