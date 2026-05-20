Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Fête du Livre et des Libraires

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Cette année, la Fête du livre et des libraires se met au vert autour du thème La nature en lecture et la lecture en nature . Une édition renouvelée qui s’étend désormais sur deux jours et deux lieux : rendez-vous le samedi 6 juin 2026 sur la place Ducale, site emblématique de l’événement, puis le dimanche 7 juin 2026 au parc Pierquin.En ouverture, une soirée de lecture se tiendra au musée de l’Ardenne le vendredi 5 juin 2026, de 18 h à 19 h 30, en partenariat avec des élèves du collège Rouget de Lisle et la Société des écrivains ardennais (sur inscription au 03 24 32 40 35).Samedi 6 juin 2026, la place Ducale accueillera, de 14 h à 18 h, un village lecture riche en animations gratuites et ouvertes à tous : jeux, salon de lecture, micro-trottoirs proposés par Radio Bouton, ainsi qu’une exposition des oeuvres réalisées dans le cadre du concours de création, dont la remise des prix est prévue à 16 h. Dès 9 h, le traditionnel salon des bouquinistes ouvrira également ses portes, réunissant auteurs, maisons d’édition, associations, librairies et passionnés du livre.Dimanche 7 juin 2026, la fête se poursuit au parc Pierquin, un cadre idéal pour célébrer le thème de cette édition. De 14 h à 18 h, le parc se transformera en véritable espace dédié au livre, avec de nombreuses animations pour petits et grands. Tout au long du week-end, des séances de dédicaces ainsi que des ateliers d’écriture, de lecture et d’illustration seront proposés par Florence Mottot, Myriam Bendhif-Syllas, Zemanel, Élise Couval, Laurent Provots et Yann Lovato : une belle diversité d’auteurs à rencontrer.

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Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 35

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English :

This year, the Fête du livre et des libraires goes green with the theme Nature in reading and reading in nature . This year?s edition is spread over two days and two venues: Saturday June 6, 2026 at Place Ducale, the event?s emblematic site, and Sunday June 7, 2026 at Parc Pierquin. To open the event, a reading evening will be held at the Musée de l?Ardenne on Friday June 5, 2026, from 6:00 pm to 7:30 pm, in partnership with students from Rouget de Lisle secondary school and the Société des écrivains ardennais (registration on 03 24 32 40 35).On Saturday June 6, 2026, from 2 to 6 p.m., Place Ducale will host a reading village with a wide range of free events open to all: games, a reading salon, micro-trottoirs presented by Radio Bouton, and an exhibition of works produced as part of the creative competition, with the prize-giving ceremony scheduled for 4 p.m. From 9 a.m., the traditional book fair will also open its doors, bringing together authors, publishers, associations, bookshops and book enthusiasts.Sunday June 7, 2026, the festivities continue in Parc Pierquin, an ideal setting for celebrating this year?s theme. From 2 pm to 6 pm, the park will be transformed into a veritable space dedicated to books, with numerous events for young and old alike. Throughout the weekend, signing sessions and writing, reading and illustration workshops will be offered by Florence Mottot, Myriam Bendhif-Syllas, Zemanel, Élise Couval, Laurent Provots and Yann Lovato: a wide variety of authors to meet.

L’événement Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme