Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Fête du Mesnil en Vallée

Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Partagez une journée animée et conviviale au cœur du village à l’occasion de la traditionnelle fête locale.

Le Comité des fêtes du Mesnil-en-Vallée vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête du Mesnil, un rassemblement festif qui fait vibrer la commune le temps d’une journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Dès le matin à 8h, le centre du village s’anime avec l’ouverture simultanée du marché des associations et des entreprises locales, ainsi que du grand vide-grenier ouvert à tous. C’est l’occasion idéale pour flâner, dénicher de bonnes affaires auprès des exposants installés dès l’aube, ou simplement aller à la rencontre des forces vives et des artisans du territoire.

Pour les amateurs de grand air et de marche, une randonnée pédestre s’élance également à partir de 8h. Deux circuits de 8 km et 15 km sont proposés pour découvrir les environs à son rythme, avec un ravitaillement prévu sur le parcours.

Tout au long de la journée, une buvette et un espace restauration sont disponibles sur place pour régaler les visiteurs avec des propositions locales telles que des cuisses de grenouille, des grillades ou des hamburgers. .

Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 32 01 85 comitedesfeteslemesnil@gmail.com

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English :

Come enjoy a lively and friendly day in the heart of the village during the traditional local festival.

L’événement Fête du Mesnil en Vallée Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges