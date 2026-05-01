Fête du Michon rue des écoles Viry

Viry

Fête du Michon

rue des écoles centre du village Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vente et dégustation du MICHON, spécialité culinaire très locale au cœur d’un marché artisanal. Animations assurées par les associations musicales du village .

rue des écoles centre du village Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 93 82 30 mais.assoc.vrc@gmail.com

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English : Fête du Michon

L’événement Fête du Michon Viry a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE