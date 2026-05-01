Fête du Michon rue des écoles Viry
Fête du Michon rue des écoles Viry samedi 30 mai 2026.
Viry
Fête du Michon
rue des écoles centre du village Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vente et dégustation du MICHON, spécialité culinaire très locale au cœur d’un marché artisanal. Animations assurées par les associations musicales du village .
rue des écoles centre du village Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 93 82 30 mais.assoc.vrc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Michon
L’événement Fête du Michon Viry a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
À voir aussi à Viry (Jura)
- Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry 18 mai 2026
- Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry 19 mai 2026
- Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry 22 mai 2026
- Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry 22 mai 2026
- Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry 22 mai 2026