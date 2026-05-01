Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry vendredi 22 mai 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Vendredi 22 mai de 15h à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
L’événement Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Viry a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Viry (Jura)
- Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry 12 mai 2026
- Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry 18 mai 2026
- Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry 19 mai 2026
- Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry 22 mai 2026
- Médiathèque de Viry Club de lecture -Apéro littéraire Médiathèque Viry 29 mai 2026