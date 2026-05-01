Médiathèque de Viry Club de lecture -Apéro littéraire Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Club de lecture -Apéro littéraire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB DE LECTURE APÉRO LITTÉRAIRE

Vendredi 29 mai 18h30

Un moment convivial pour partager ses lectures, découvrir de nouveaux ouvrages et échanger entre lecteurs.

Ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Club de lecture -Apéro littéraire

L’événement Médiathèque de Viry Club de lecture -Apéro littéraire Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)