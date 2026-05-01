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Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry lundi 18 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 15:30:00
fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :
2026-05-18

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER LECTURE

Lundi 18 mai 15h30

Un atelier convivial pour redonner à la lecture toute sa dimension de partage, dans une ambiance détendue.
Réservé aux adultes de plus de 60 ans.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Atelier lecture

L’événement Médiathèque de Viry Atelier lecture Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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