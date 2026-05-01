Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 15:30:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER LECTURE

Lundi 18 mai 15h30

Un atelier convivial pour redonner à la lecture toute sa dimension de partage, dans une ambiance détendue.

Réservé aux adultes de plus de 60 ans. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Atelier lecture

L’événement Médiathèque de Viry Atelier lecture Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)