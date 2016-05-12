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Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 16:00:00
fin : 2026-05-12 17:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY RENCONTRE

Mardi 12 mai 16h

Viry, souviens-toi
Un temps d’échange autour de l’histoire locale souvenirs, documents et récits sont les bienvenus.
Thème du mois industries et artisanat.

Public adulte.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi

L’événement Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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