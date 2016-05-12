Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 16:00:00

fin : 2026-05-12 17:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY RENCONTRE

Mardi 12 mai 16h

Viry, souviens-toi

Un temps d’échange autour de l’histoire locale souvenirs, documents et récits sont les bienvenus.

Thème du mois industries et artisanat.

Public adulte. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi

L’événement Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)