Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Médiathèque Viry mardi 12 mai 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 16:00:00
fin : 2026-05-12 17:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY RENCONTRE
Mardi 12 mai 16h
Viry, souviens-toi
Un temps d’échange autour de l’histoire locale souvenirs, documents et récits sont les bienvenus.
Thème du mois industries et artisanat.
Public adulte. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi
L’événement Médiathèque de Viry Viry , souviens-toi Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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