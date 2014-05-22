Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 15:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER MÉMOIRE

Vendredi 22 mai 14h

Un temps ludique pour stimuler la mémoire dans une ambiance conviviale.

Public adulte.

Sur inscription. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)