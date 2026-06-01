Fête du mouton Parc Charles Silvestre Bellac
Fête du mouton Parc Charles Silvestre Bellac samedi 13 juin 2026.
Bellac
Fête du mouton
Parc Charles Silvestre Avenue Jean Moulin Bellac Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer une journée autour du mouton et de son élevage. Au programme de 8h30 à 13h foire aux béliers, de 10h à 18h, démonstration de tonte de mouton et chiens de troupeau, exposition de dessins, food trucks, ferme pédagogique, présence de Lous Sautadours dau Vincou et des échassiers landais, à 19h au Centre Culturel des Rochettes profitez d’un repas du berger sur réservation et assistez à l’intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’Agneau. Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer la Maison du Mouton. .
Parc Charles Silvestre Avenue Jean Moulin Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 15 67 79
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English : Fête du mouton
L’événement Fête du mouton Bellac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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