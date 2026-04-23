Fête du Muguet Sèvremoine
Fête du Muguet Sèvremoine vendredi 1 mai 2026.
Sèvremoine
Fête du Muguet
Saint-Crespin-sur-moine Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
C’est le grand retour de la traditionnelle fête du muguet à Saint-Crespin-en-Moine !
À Sèvremoine, la fête du 1er mai fait son retour et renoue avec une tradition locale attendue. Pensée comme un moment de rassemblement, elle met à l’honneur l’esprit convivial qui caractérise la commune depuis de nombreuses années.
Programme du weekend
VENDREDI
– Vide-greniers
– Animation viticole
– Présence d’un producteur d’huîtres
– Traditionnelle vente de muguet
SAMEDI SOIR
– Food truck Pizza Mauges pour se restaurer sur place
– 21h 22h30 DJ set avec Gilou
– 23h feu d’artifice
– 23h 2h DJ Stephen Brebion pour prolonger la soirée
DIMANCHE
Tirage de la tombola, qui viendra clôturer le week-end
Pour le plaisir des enfants, manèges, chichis et confiseries tout au long du week-end !
Plus qu’une simple journée d’animation, cette fête marque le retour d’un rendez-vous collectif, où se croisent générations et initiatives locales, avec l’envie partagée de faire vivre le territoire. .
Saint-Crespin-sur-moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 67 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional lily of the valley festival returns to Saint-Crespin-en-Moine!
L’événement Fête du Muguet Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Sèvremoine (Maine-et-Loire)
- Mai à Vélo 2026, BLACKFOX, Sèvremoine 1 mai 2026
- Randonnée « Serpillette » Sèvremoine Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « La colonne » Sèvremoine Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit VTT « La Croix Verte » Sèvremoine Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit VTT « Les vignes » Sèvremoine Maine-et-Loire 1 mai 2026