Sèvremoine

Fête du Muguet

Saint-Crespin-sur-moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

C’est le grand retour de la traditionnelle fête du muguet à Saint-Crespin-en-Moine !

À Sèvremoine, la fête du 1er mai fait son retour et renoue avec une tradition locale attendue. Pensée comme un moment de rassemblement, elle met à l’honneur l’esprit convivial qui caractérise la commune depuis de nombreuses années.

Programme du weekend

VENDREDI

– Vide-greniers

– Animation viticole

– Présence d’un producteur d’huîtres

– Traditionnelle vente de muguet

SAMEDI SOIR

– Food truck Pizza Mauges pour se restaurer sur place

– 21h 22h30 DJ set avec Gilou

– 23h feu d’artifice

– 23h 2h DJ Stephen Brebion pour prolonger la soirée

DIMANCHE

Tirage de la tombola, qui viendra clôturer le week-end

Pour le plaisir des enfants, manèges, chichis et confiseries tout au long du week-end !

Plus qu’une simple journée d’animation, cette fête marque le retour d’un rendez-vous collectif, où se croisent générations et initiatives locales, avec l’envie partagée de faire vivre le territoire. .

Saint-Crespin-sur-moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 67 09 55

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English :

The traditional lily of the valley festival returns to Saint-Crespin-en-Moine!

L’événement Fête du Muguet Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges