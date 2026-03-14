FÊTE DU PAIN DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS

Nozières Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

La Fête du Pain à Aumont-Aubrac célèbre chaque année le savoir-faire artisanal et la richesse de notre patrimoine gourmand. Autour du four communal, venez voir se perpétuer les traditions avec la cuisson du pain tout le weekend! Samedi en soirée, une pizza party est organisée, où chacun peut apporter sa pizza et la faire cuire au four à bois ou tout simplement déguster une pizza confectionnée par les Membres du Comité Buvette sur place Vente des miches de pain sur place et le dimanche matin devant la Mairie d’Aumont Repas dansant dimanche midi sur place. .

Nozières Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02

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English :

L’événement FÊTE DU PAIN DU COMITÉ DES FÊTES AUMONAIS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien