UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Naussac-Fontanes

FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes

dimanche 23 août 2026 · Naussac-Fontanes

FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Le Village
Ville
48300 Naussac-Fontanes
Département
Lozère
Tarif
18 18 Adulte

Naussac-Fontanes

FÊTE DU PAIN

Le Village Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.
Vente de pain cuit dans le four du village.
Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.
Sur réservation.
Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.
Vente de pain cuit dans le four du village.
Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.
Sur réservation.   .

Le Village Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 40 08 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival featuring bread baked in the village oven, with a meal at 12:00 p.m. (appetizer, aligot and sausage, cheese, dessert, coffee) and musical entertainment by D.S. Production featuring the best of the ’80s.
Sale of bread baked in the village oven.
Organized by the Naussac-Fontanes Festival Committee.
Reservations required.

L’événement FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Langogne

À voir aussi à Naussac-Fontanes (Lozère)