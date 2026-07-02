Informations pratiques

Naussac-Fontanes

FÊTE DU PAIN

Le Village Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.

Vente de pain cuit dans le four du village.

Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.

Sur réservation.

Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.

Vente de pain cuit dans le four du village.

Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.

Sur réservation. .

Le Village Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 40 08 49

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English :

Festival featuring bread baked in the village oven, with a meal at 12:00 p.m. (appetizer, aligot and sausage, cheese, dessert, coffee) and musical entertainment by D.S. Production featuring the best of the ’80s.

Sale of bread baked in the village oven.

Organized by the Naussac-Fontanes Festival Committee.

Reservations required.

L’événement FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Langogne