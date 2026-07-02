FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes
dimanche 23 août 2026 · Naussac-Fontanes
Informations pratiques
Naussac-Fontanes
FÊTE DU PAIN
Le Village Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : 18 – 18 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.
Vente de pain cuit dans le four du village.
Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.
Sur réservation.
Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas à 12h (entrée, aligot-saucisse, fromage, dessert, café) et une animation musicale avec D.S Production et le meilleur des années 80.
Vente de pain cuit dans le four du village.
Proposé par le Comité des Fêtes de Naussac-Fontanes.
Sur réservation. .
Le Village Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 40 08 49
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English :
Festival featuring bread baked in the village oven, with a meal at 12:00 p.m. (appetizer, aligot and sausage, cheese, dessert, coffee) and musical entertainment by D.S. Production featuring the best of the ’80s.
Sale of bread baked in the village oven.
Organized by the Naussac-Fontanes Festival Committee.
Reservations required.
L’événement FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Langogne
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