LA NUIT DES FADARELLES Naussac-Fontanes

L’association Langogne Triathlon organise le trail nocturne de la Nuit des Fadarelles randonnée ou trails.
On compte vous voir nombreuses et nombreux à Fontanes.
Au programme une randonnée, 2 courses en nocturne !
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 71 34 77 67  info@triathlonlangognenaussac.fr

English :

The Langogne Triathlon association is organizing the Nuit des Fadarelles night-time trail race.
We look forward to seeing many of you in Fontanes.
On the program: a hike, 2 night races!

German :

Der Verein Langogne Triathlon organisiert den Nachttrail La Nuit des Fadarelles Wanderung oder Trails.
Wir rechnen damit, Sie zahlreich in Fontanes zu sehen.
Auf dem Programm stehen: eine Wanderung, 2 Nachtläufe!

Italiano :

L’associazione Langogne Triathlon organizza il percorso notturno Nuit des Fadarelles.
Speriamo di vedervi numerosi a Fontanes.
In programma: un’escursione, 2 gare notturne!

Espanol :

La asociación de triatlón de Langogne organiza el trail o senderismo nocturno Nuit des Fadarelles.
Esperamos veros a muchos de vosotros en Fontanes.
En el programa: ¡una caminata, 2 carreras nocturnas!

