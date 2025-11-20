LA NUIT DES FADARELLES Naussac-Fontanes
LA NUIT DES FADARELLES Naussac-Fontanes samedi 19 décembre 2026.
LA NUIT DES FADARELLES
Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
L’association Langogne Triathlon organise le trail nocturne de la Nuit des Fadarelles randonnée ou trails.
On compte vous voir nombreuses et nombreux à Fontanes.
Au programme une randonnée, 2 courses en nocturne !
L’association Langogne Triathlon organise le trail nocturne de la Nuit des Fadarelles randonnée ou trails.
On compte vous voir nombreuses et nombreux à Fontanes.
Au programme une randonnée, 2 courses en nocturne ! .
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 71 34 77 67 info@triathlonlangognenaussac.fr
English :
The Langogne Triathlon association is organizing the Nuit des Fadarelles night-time trail race.
We look forward to seeing many of you in Fontanes.
On the program: a hike, 2 night races!
German :
Der Verein Langogne Triathlon organisiert den Nachttrail La Nuit des Fadarelles Wanderung oder Trails.
Wir rechnen damit, Sie zahlreich in Fontanes zu sehen.
Auf dem Programm stehen: eine Wanderung, 2 Nachtläufe!
Italiano :
L’associazione Langogne Triathlon organizza il percorso notturno Nuit des Fadarelles.
Speriamo di vedervi numerosi a Fontanes.
In programma: un’escursione, 2 gare notturne!
Espanol :
La asociación de triatlón de Langogne organiza el trail o senderismo nocturno Nuit des Fadarelles.
Esperamos veros a muchos de vosotros en Fontanes.
En el programa: ¡una caminata, 2 carreras nocturnas!
L’événement LA NUIT DES FADARELLES Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2025-11-18 par 48-OT Langogne