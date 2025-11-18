NAUSSAC RUN NATURE Naussac-Fontanes

NAUSSAC RUN NATURE

Le Naussac Run Nature, c’est un trail autour du magnifique site du Lac de Naussac bordé de chemins, de sous bois et de sites merveilleux avec 3 distances proposées.

Organisé par le Club Athlétique Langonais.

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 35 66 61 calangogne48@gmail.com

English :

The Naussac Run Nature is a trail around the magnificent Lac de Naussac site, lined with paths, undergrowth and marvellous sites, with 3 distances on offer.

Organized by Club Athlétique Langonais.

German :

Der Naussac Run Nature ist ein Trail rund um den wunderschönen Lac de Naussac, der von Wegen, Wäldern und wunderschönen Orten gesäumt ist. Es werden drei verschiedene Distanzen angeboten.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Club Athlétique Langonais.

Italiano :

La Naussac Run Nature è un percorso che si snoda attorno al magnifico sito del Lac de Naussac, tra sentieri, sottobosco e luoghi meravigliosi, con 3 distanze proposte.

Organizzato dal Club Athlétique Langonais.

Espanol :

El Naussac Run Nature es un recorrido alrededor del magnífico paraje del lago de Naussac, bordeado de senderos, maleza y lugares maravillosos, con 3 distancias propuestas.

Organizada por el Club Athlétique Langonais.

