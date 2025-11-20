RÉGATE CATA NAUSSAC Naussac-Fontanes

RÉGATE CATA NAUSSAC Naussac-Fontanes samedi 11 juillet 2026.

Naussac-Fontanes Lozère

2026-07-11
2026-07-13

2026-07-11

Régate de catamarans Classe A.
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.   .

+33 4 66 69 34 25  didier.lair425@orange.fr

English :

Class A catamaran regatta.
Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.

German :

Regatta für Katamarane der Klasse A.
Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.

Italiano :

Regata di catamarani di Classe A.
Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.

Espanol :

Regata de catamaranes de clase A.
Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.

