RÉGATE CATA NAUSSAC Naussac-Fontanes
Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-13
2026-07-11
Régate de catamarans Classe A.
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 34 25 didier.lair425@orange.fr
English :
Class A catamaran regatta.
Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.
German :
Regatta für Katamarane der Klasse A.
Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.
Italiano :
Regata di catamarani di Classe A.
Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.
Espanol :
Regata de catamaranes de clase A.
Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.
