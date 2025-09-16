TRIATHLON LANGOGNE NAUSSAC Naussac-Fontanes
TRIATHLON LANGOGNE NAUSSAC Naussac-Fontanes samedi 18 juillet 2026.
TRIATHLON LANGOGNE NAUSSAC
Naussac Naussac-Fontanes Lozère
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
2026-07-18
L’ Association Langogne Triathlon vous donne rendez vous pour la 11ème édition du Triathlon de Langogne Naussac.
Un week-end 100% sport et adrénaline, un week-end familial et convivial ou chacun aura son format…
Une natation grandiose dans le Lac de Naussac
Des parcours vélo et VTT au coeur de la Margeride
Une course à pieds portée par l’ambiance unique sur le sentier au bord
du lac
Après une 10ème édition de folie avec plus de 700 inscrits, on vous prépare une expérience encore plus intense ! .
Naussac Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie info@triathlonlangognenaussac.fr
English :
The Langogne Triathlon Association invites you to the 11th edition of the Langogne Naussac Triathlon.
A weekend of 100% sport and adrenaline, a friendly family weekend where everyone will have their own format…
A spectacular swim in the Lac de Naussac
Cycling and mountain biking in the heart of Margeride
A foot race carried by the unique atmosphere on the lakeside trail
of the lake
German :
Die Association Langogne Triathlon lädt Sie zur 11. Ausgabe des Triathlon de Langogne Naussac ein.
Ein Wochenende mit 100% Sport und Adrenalin, ein familiäres und geselliges Wochenende, an dem jeder sein eigenes Format haben wird…
Ein grandioses Schwimmen im See von Naussac
Rad- und Mountainbike-Strecken im Herzen der Margeride
Ein Lauf, der von der einzigartigen Atmosphäre auf dem Pfad am Ufer des Sees getragen wird
des Sees
Italiano :
L’Associazione Triathlon Langogne vi invita all’11° Triathlon Langogne Naussac.
Un fine settimana di sport e adrenalina al 100%, un fine settimana amichevole per le famiglie dove ognuno avrà il suo formato…
Una nuotata spettacolare nel lago di Naussac
Ciclismo e mountain bike nel cuore della Margeride
Una corsa podistica in un’atmosfera unica sul sentiero pedonale del lago
del lago
Espanol :
La Asociación de Triatlón de Langogne le invita al 11º Triatlón Langogne Naussac.
Un fin de semana 100% deporte y adrenalina, un fin de semana familiar y acogedor en el que cada uno tendrá su propio formato…
Un baño espectacular en el lago de Naussac
Ciclismo y BTT en el corazón de la Margeride
Una carrera a pie en un ambiente único por el sendero lacustre
del lago
