RÉGATE WETA NAUSSAC

Naussac-Fontanes Lozère

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Régate de trimarans Weta en solo ou en double sur le Lac de Naussac.

Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 34 25 didier.lair425@orange.fr

English :

Solo or double Weta trimaran regatta on Lac de Naussac.

Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.

German :

Weta-Trimaran-Regatta für Solo- oder Doppelsegler auf dem Lac de Naussac.

Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.

Italiano :

Regata per trimarani Weta in solitario o in doppio sul lago di Naussac.

Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.

Espanol :

Regata de trimaranes Weta individuales o dobles en el lago de Naussac.

Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.

