RÉGATE WETA NAUSSAC Naussac-Fontanes samedi 6 juin 2026.
Naussac-Fontanes Lozère
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06
Régate de trimarans Weta en solo ou en double sur le Lac de Naussac.
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne. .
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 34 25 didier.lair425@orange.fr
English :
Solo or double Weta trimaran regatta on Lac de Naussac.
Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.
German :
Weta-Trimaran-Regatta für Solo- oder Doppelsegler auf dem Lac de Naussac.
Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.
Italiano :
Regata per trimarani Weta in solitario o in doppio sul lago di Naussac.
Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.
Espanol :
Regata de trimaranes Weta individuales o dobles en el lago de Naussac.
Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.
