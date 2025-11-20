RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC Naussac-Fontanes
RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC Naussac-Fontanes samedi 15 août 2026.
RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC
Naussac-Fontanes Lozère
Régate amicale tous supports (Dériveurs, multi-coque, plache à voile, etc.).
Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 34 25 didier.lair425@orange.fr
English :
Friendly regatta for all types of craft (dinghies, multihulls, sailboards, etc.).
Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.
German :
Freundschaftsregatta mit allen Trägern (Jollen, Mehrrumpfboote, Segelbretter usw.).
Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.
Italiano :
Regata amichevole per tutti i tipi di imbarcazioni (derive, multiscafi, tavole a vela, ecc.).
Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.
Espanol :
Regata amistosa para todo tipo de embarcaciones (vela ligera, multicascos, tablas de vela, etc.).
Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.
