RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC

Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Régate amicale tous supports (Dériveurs, multi-coque, plache à voile, etc.).

Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne.

Régate amicale tous supports (Dériveurs, multi-coque, plache à voile, etc.).

Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne. .

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 34 25 didier.lair425@orange.fr

English :

Friendly regatta for all types of craft (dinghies, multihulls, sailboards, etc.).

Proposed by Club Nautique Naussac-Langogne.

German :

Freundschaftsregatta mit allen Trägern (Jollen, Mehrrumpfboote, Segelbretter usw.).

Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne.

Italiano :

Regata amichevole per tutti i tipi di imbarcazioni (derive, multiscafi, tavole a vela, ecc.).

Organizzata dal Club Nautique Naussac-Langogne.

Espanol :

Regata amistosa para todo tipo de embarcaciones (vela ligera, multicascos, tablas de vela, etc.).

Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne.

L’événement RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Langogne