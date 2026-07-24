FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes

Informations pratiques

Naussac-Fontanes

FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concours de pétanque en doublettes.

180€ + mises (10€ par doublette).

Restauration rapide sur place.

Concours de pétanque en doublettes.

180€ + mises (10€ par doublette).

Restauration rapide sur place. .

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68

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English :

Pétanque tournament in doubles.

180? + entry fees (10? per pair).

Fast food available on site.

L’événement FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne