FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes
samedi 1 août 2026 · Naussac · Naussac-Fontanes
Informations pratiques
Naussac-Fontanes
FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE
Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours de pétanque en doublettes.
180€ + mises (10€ par doublette).
Restauration rapide sur place.
Concours de pétanque en doublettes.
180€ + mises (10€ par doublette).
Restauration rapide sur place. .
Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68
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English :
Pétanque tournament in doubles.
180? + entry fees (10? per pair).
Fast food available on site.
L’événement FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne
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