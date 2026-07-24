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FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes

samedi 1 août 2026 · Naussac · Naussac-Fontanes

FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac Naussac-Fontanes

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Naussac
Adresse
1 Avenue de la Tour
Ville
48300 Naussac-Fontanes
Département
Lozère
Tarif
10 10 Demi-journée

Naussac-Fontanes

FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concours de pétanque en doublettes.
180€ + mises (10€ par doublette).
Restauration rapide sur place.
Concours de pétanque en doublettes.
180€ + mises (10€ par doublette).
Restauration rapide sur place.   .

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68 

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English :

Pétanque tournament in doubles.
180? + entry fees (10? per pair).
Fast food available on site.

L’événement FÊTE LANGOGNE CONCOURS DE PÉTANQUE Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne

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