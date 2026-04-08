Aragnouet

Fête du Plan

Hameau Le Plan ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Fête locale sur la place du village. INFOS sous réserve de modification au 08/04/2026

Programme détaillé sur la page Facebook du Comité des Fêtes d’Aragnouet, ou en contactant la Mairie de Fabian au 05 62 39 62 63.

Programme

Vendredi 14 Août 2026

– 14h00 Concours de pétanque au Pont du Hourc

– 19h30 Apéritif offert par le Comité des Fêtes, animé par BAD’A TONI

– 20h30 Repas Champêtre réservation au 06 82 92 98 10 adulte 20€ enfant de 12 ans 12€

– Soirée animée par le podium DJ FRANCK

– 23h00 Spectacle de feu

Samedi 15 Août 2026

– 11h00 Messe à la Chapelle des Templiers

– 12h00 Apéritif offert par le Comité des Fêtes d’Aragnouet et AUBADES

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Hameau Le Plan ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 62 63

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English :

Local festival in the village square. INFO subject to change on 08/04/2026

Detailed program on the Facebook page of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, or by contacting the Mairie de Fabian on 05 62 39 62 63.

Program

Friday August 14, 2026

– 2:00 pm: Petanque competition at Pont du Hourc

– 7:30pm: Aperitif hosted by the Comité des Fêtes, with live music by BAD’A TONI

– 8:30pm: Country-style meal book on 06 82 92 98 10 adults: 20? children under 12: 12?

– Evening entertainment by DJ FRANCK

– 11:00 pm: Fire show

Saturday August 15, 2026

– 11h00: Mass at the Chapelle des Templiers

– 12:00 pm: Aperitif offered by the Comité des Fêtes d’Aragnouet et AUBADES

L’événement Fête du Plan Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Piau-Engaly|CDT65