Fête du Printemps Gourdon

Plan d’eau d’Écoute s’il Pleut Gourdon Lot
Gratuit
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
15ème édition de notre Fête du Printemps ..
15ème édition de notre Fête du Printemps … la journée des enfants !
Tout est conçu pour eux … Un après-midi magique où petits et grands pourront s'amuser et partager plein d'activités ludiques !
Et pour les plus grands … Vide-greniers dès 8H !
Plan d’eau d’Écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33 ecoutesiljoue@gmail.com
15th edition of our Spring Festival …
