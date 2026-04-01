Fête du Printemps Le Bois Dinot Marans

Marans

Fête du Printemps

Le Bois Dinot Bois Dinot Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez participer à la fête du Printemps à Marans au Bois Dinot. Marché végétal et artisanal. Dans le cadre des Dimanches de Caractère®, une visite historico hystérique aura lieu à 11h animée par la Compagnie Ca va sans dire.

Restauration sur place.

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Le Bois Dinot Bois Dinot Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture-marche@ville-marans.fr

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English :

Come and take part in the Marans Spring Festival at Bois Dinot. Plant and craft market. As part of the Dimanches de Caractère® program, a hysterical historical visit will take place at 11am, hosted by Compagnie Ca va sans dire.

Catering on site.

L’événement Fête du Printemps Marans a été mis à jour le 2026-04-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin