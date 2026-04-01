Fête du Printemps Le Bois Dinot Marans
Fête du Printemps Le Bois Dinot Marans dimanche 26 avril 2026.
Marans
Fête du Printemps
Le Bois Dinot Bois Dinot Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez participer à la fête du Printemps à Marans au Bois Dinot. Marché végétal et artisanal. Dans le cadre des Dimanches de Caractère®, une visite historico hystérique aura lieu à 11h animée par la Compagnie Ca va sans dire.
Restauration sur place.
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Le Bois Dinot Bois Dinot Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture-marche@ville-marans.fr
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English :
Come and take part in the Marans Spring Festival at Bois Dinot. Plant and craft market. As part of the Dimanches de Caractère® program, a hysterical historical visit will take place at 11am, hosted by Compagnie Ca va sans dire.
Catering on site.
L’événement Fête du Printemps Marans a été mis à jour le 2026-04-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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