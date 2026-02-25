Théâtre Visite Historico Hystérique Devant la Mairie Marans

Théâtre Visite Historico Hystérique

Devant la Mairie 6 place Ernest Cognacq Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’histoire est faite de petits riens, de ce que l’on dit, de ce que l’on cache, de monuments, de faits, d’aventures, de chansons… Cette visite sous forme de conférence fait sourire sans perdre de vue la réalité (enfin presque toujours…)

.

Devant la Mairie 6 place Ernest Cognacq Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

History is made up of little things, of what we say, of what we hide, of monuments, facts, adventures, songs? This tour, in the form of a lecture, makes you smile without losing sight of reality (well, almost always?)

L’événement Théâtre Visite Historico Hystérique Marans a été mis à jour le 2026-02-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin