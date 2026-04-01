Printemps de la Caale Passagers de la Caale Marans

Marans

Printemps de la Caale

Passagers de la Caale 2 rue du Grand Both Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez fêter le printemps avec la Caale ! Une journée festive avec de nombreuses animations (troc de plantes, fabrication de savons…), cinéma gratuit et concert le soir.

.

Passagers de la Caale 2 rue du Grand Both Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 87 70 50 passagersdelacaale@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate spring with the Caale! A festive day with lots of entertainment (plant swapping, soap-making…), free cinema and evening concerts.

L’événement Printemps de la Caale Marans a été mis à jour le 2026-04-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin