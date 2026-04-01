Printemps de la Caale Passagers de la Caale Marans
Printemps de la Caale Passagers de la Caale Marans samedi 18 avril 2026.
Marans
Printemps de la Caale
Passagers de la Caale 2 rue du Grand Both Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez fêter le printemps avec la Caale ! Une journée festive avec de nombreuses animations (troc de plantes, fabrication de savons…), cinéma gratuit et concert le soir.
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Passagers de la Caale 2 rue du Grand Both Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 87 70 50 passagersdelacaale@lilo.org
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English :
Come and celebrate spring with the Caale! A festive day with lots of entertainment (plant swapping, soap-making…), free cinema and evening concerts.
L’événement Printemps de la Caale Marans a été mis à jour le 2026-04-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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