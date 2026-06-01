Mons

FÊTE DU PRINTEMPS

Place de la Mairie Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

C’est le retour de la fête du printemps à Mons la Trivalle. Au programme, marché de producteurs, artisanat, concert et restauration sur place. Rendez-vous place de la mairie.

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Place de la Mairie Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English : FÊTE DU PRINTEMPS

The spring festival returns to Mons la Trivalle. On the program: farmers’ market, crafts, concert and on-site catering. Meet at Place de la Mairie.

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Mons a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC