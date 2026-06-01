FÊTE DU PRINTEMPS Mons
FÊTE DU PRINTEMPS Mons dimanche 7 juin 2026.
Mons
FÊTE DU PRINTEMPS
Place de la Mairie Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
C’est le retour de la fête du printemps à Mons la Trivalle. Au programme, marché de producteurs, artisanat, concert et restauration sur place. Rendez-vous place de la mairie.
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Place de la Mairie Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
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English : FÊTE DU PRINTEMPS
The spring festival returns to Mons la Trivalle. On the program: farmers’ market, crafts, concert and on-site catering. Meet at Place de la Mairie.
L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Mons a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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