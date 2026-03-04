Fête du quartier : Lecture transat, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Fête du quartier : Lecture transat 3 – 5 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Du 3 au 5 juin

Pendant ces 3 jours, un espace extérieur est aménagé pour lire et se détendre.

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Pendant ces 3 jours, un espace extérieur est aménagé pour lire et se détendre.