Fête du Riesling

place Fernand Zeyer Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Fête du Riesling organisée par le Choeur d’Hommes de Riquewihr. Au programme vous seront proposées la dégustation de différents vins alsaciens ainsi qu’une petite restauration, le tout sur fond musical.

Le Choeur d’Hommes de Riquewihr vous propose de passer un moment gourmand et en musique lors de cette fête du Riesling.

Au programme vous seront proposées la dégustation de différents vins alsaciens ainsi qu’une petite restauration, le tout sur fond musical. 0 .

place Fernand Zeyer Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 93 57 stephane.wurtz@orange.fr

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English :

Riesling festival organized by the Choeur d’Hommes de Riquewihr. On the program you will be offered the tasting of different Alsatian wines as well as a small catering, the whole on a musical background.

L’événement Fête du Riesling Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr