Arles

Fête du sel

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 10h. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La Fête du Sel fait son grand retour à Salin-de-Giraud, pour une journée placée sous le signe des traditions camarguaises, du partage et de la convivialité.

La fête du sel, organisée par Camargo Souvajo, cette manifestation emblématique célèbre l’identité unique de la Camargue et son lien étroit avec le sel, véritable trésor du territoire.

Dès 10h, les visiteurs sont invités à flâner autour du marché du terroir installé près des arènes, à la découverte de produits locaux et de savoir-faire authentiques.

La matinée se poursuit avec un moment fort et symbolique la bénédiction du sel et des chevaux à la chapelle, suivie d’un défilé traditionnel jusqu’aux arènes. Les célèbres jeux de gardians viendront ensuite animer ce temps fort, offrant un spectacle vivant et typiquement camarguais.

À 13h, place à la gourmandise avec un repas du terroir convivial (sur réservation), l’occasion parfaite de partager un moment chaleureux autour des saveurs locales.

L’après-midi se prolonge en musique et en danse avec un spectacle gratuit réunissant Camargo Souvajo et la troupe Lei Tambourinaire de Sant Sumian. Costumes traditionnels, rythmes envoûtants et danses folkloriques viendront émerveiller petits et grands.

Véritable immersion dans l’âme camarguaise, la Fête du Sel est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de traditions, de culture et d’authenticité. .

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 74 02 41

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English :

The Fête du Sel returns to Salin-de-Giraud for a day of Camargue traditions, sharing and conviviality.

L’événement Fête du sel Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles