Fête du soleil Saumur

Fête du soleil

Route de Marson Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

2026-06-20

L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation du soleil avec des instruments dédiés et sécurisés, encadrés par des animateurs compétents et dévoués.

Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com

English :

The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to observe the sun with dedicated and secure instruments, supervised by competent and dedicated animators.

