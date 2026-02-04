Fête du soleil Saumur
Fête du soleil Saumur samedi 20 juin 2026.
Fête du soleil
Route de Marson Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation du soleil avec des instruments dédiés et sécurisés, encadrés par des animateurs compétents et dévoués.
.
Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com
English :
The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to observe the sun with dedicated and secure instruments, supervised by competent and dedicated animators.
L’événement Fête du soleil Saumur a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME