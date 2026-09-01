Fête du sport à Dannemarie Dannemarie
samedi 12 septembre 2026 · Dannemarie
Informations pratiques
Dannemarie
Fête du sport à Dannemarie
rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
7 disciplines s’offrent à vous Judo, taïzo, badminton, volley-ball, handball, handball fauteuil et course d’orientation pour petits et grands, sportifs ou curieux …
LE 12 SEPTEMBRE ON MET SES BASKETS POUR LA FÊTE DU SPORT INTERCO’
Envie de bouger, tester, transpirer et kiffer ? Ce jour-là, 7 disciplines s’offrent à vous, gratuitement, avec vos clubs et partenaires locaux MJC de Dannemarie, UCJE Dannemarie, Volley Ball, et OUTDOOR&Co
Judo
Taïzo
Badminton
Volley-Ball
Handball
Handball Fauteuil
Course d’orientation
Petits, grands, sportifs aguerris ou simples curieux il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !
Venez en famille, entre amis, découvrir (ou redécouvrir) le sport autrement.
Un seul mot d’ordre bougez, testez, partagez ! 0 .
rue du Stade Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 24 24 info@sudalsace-largue.fr
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English :
There are 7 sports to choose from: judo, taekwondo, badminton, volleyball, handball, wheelchair handball, and orienteering—for young and old, athletes and those just curious…
L’événement Fête du sport à Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Sundgau
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