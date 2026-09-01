Informations pratiques

Dannemarie

Fête du sport à Dannemarie

rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

7 disciplines s’offrent à vous Judo, taïzo, badminton, volley-ball, handball, handball fauteuil et course d’orientation pour petits et grands, sportifs ou curieux …

LE 12 SEPTEMBRE ON MET SES BASKETS POUR LA FÊTE DU SPORT INTERCO’

Envie de bouger, tester, transpirer et kiffer ? Ce jour-là, 7 disciplines s’offrent à vous, gratuitement, avec vos clubs et partenaires locaux MJC de Dannemarie, UCJE Dannemarie, Volley Ball, et OUTDOOR&Co

Judo

Taïzo

Badminton

Volley-Ball

Handball

Handball Fauteuil

Course d’orientation

Petits, grands, sportifs aguerris ou simples curieux il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

Venez en famille, entre amis, découvrir (ou redécouvrir) le sport autrement.

Un seul mot d’ordre bougez, testez, partagez ! 0 .

rue du Stade Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 24 24 info@sudalsace-largue.fr

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English :

There are 7 sports to choose from: judo, taekwondo, badminton, volleyball, handball, wheelchair handball, and orienteering—for young and old, athletes and those just curious…

L’événement Fête du sport à Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Sundgau