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Fête du sport à Dannemarie Dannemarie

samedi 12 septembre 2026 · Dannemarie

Fête du sport à Dannemarie Dannemarie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
rue du Stade
Ville
68210 Dannemarie
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Dannemarie

Fête du sport à Dannemarie

rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :
2026-09-12

7 disciplines s’offrent à vous Judo, taïzo, badminton, volley-ball, handball, handball fauteuil et course d’orientation pour petits et grands, sportifs ou curieux …
LE 12 SEPTEMBRE ON MET SES BASKETS POUR LA FÊTE DU SPORT  INTERCO’

 

Envie de bouger, tester, transpirer et kiffer ? Ce jour-là, 7 disciplines s’offrent à vous, gratuitement, avec vos clubs et partenaires locaux MJC de Dannemarie, UCJE Dannemarie, Volley Ball, et OUTDOOR&Co 

Judo
Taïzo
Badminton
Volley-Ball 
Handball
Handball Fauteuil
Course d’orientation

Petits, grands, sportifs aguerris ou simples curieux il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

Venez en famille, entre amis, découvrir (ou redécouvrir) le sport autrement.

Un seul mot d’ordre bougez, testez, partagez ! 0  .

rue du Stade Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 24 24  info@sudalsace-largue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There are 7 sports to choose from: judo, taekwondo, badminton, volleyball, handball, wheelchair handball, and orienteering—for young and old, athletes and those just curious…

L’événement Fête du sport à Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme du Sundgau

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