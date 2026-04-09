FÊTE DU TERROIR Villefort
FÊTE DU TERROIR Villefort dimanche 18 octobre 2026.
Villefort
FÊTE DU TERROIR
Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
De 9h à 17h ; Marché des producteurs toute la journée, animations foraines pour les enfants, animations musicales
Présence de la confrérie de la Peyroulade et sa soupe d’orge à déguster sur place ou à emporter
Organisé par la mairie de Villefort
De 9h à 17h ; Marché des producteurs toute la journée, animations foraines pour les enfants, animations musicales
Présence de la confrérie de la Peyroulade et sa soupe d’orge à déguster sur place ou à emporter
Organisé par la mairie de Villefort .
Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
9 a.m. to 5 p.m.; Farmers’ market all day, children’s fairground entertainment, musical entertainment
Presence of the Peyroulade brotherhood and its barley soup to taste on the spot or to take away
Organized by Villefort town council
L’événement FÊTE DU TERROIR Villefort a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere
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