Villefort

FÊTE DU TERROIR

Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

De 9h à 17h ; Marché des producteurs toute la journée, animations foraines pour les enfants, animations musicales

Présence de la confrérie de la Peyroulade et sa soupe d’orge à déguster sur place ou à emporter

Organisé par la mairie de Villefort

De 9h à 17h ; Marché des producteurs toute la journée, animations foraines pour les enfants, animations musicales

Présence de la confrérie de la Peyroulade et sa soupe d’orge à déguster sur place ou à emporter

Organisé par la mairie de Villefort .

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

9 a.m. to 5 p.m.; Farmers’ market all day, children’s fairground entertainment, musical entertainment

Presence of the Peyroulade brotherhood and its barley soup to taste on the spot or to take away

Organized by Villefort town council

L’événement FÊTE DU TERROIR Villefort a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere