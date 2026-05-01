Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Marché couvert de la Gare Tulle

Tulle

Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour

Marché couvert de la Gare Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:30:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée cycliste sur les traces du Tour de France. Chaque coup de pédale vous rapproche d’une nouvelle saveur !

Que vous soyez sportifs où amateurs, seul, en famille, entre amis ou avec vos collègues, prenez votre vélo et partez sur les traces de l’étape 100% Corrèze.

Gratuit et ouvert à tous féminines, masculins et mineurs, licenciés et non licenciés (et au VAE).

Départ de Tulle à 11h30, Marché couvert de la gare, circuit de 23.59 km.

Des haltes gourmandes sont offertes par le Conseil Départemental de la Corrèze. Dès le départ, profitez d’une mise en bouche, avant de poursuivre votre balade gourmande avec un premier arrêt autour d’une entrée, puis un second arrêt pour le plat principal.

À l’arrivée, un dessert viendra conclure cette expérience.

1 inscription par personne participante, obligatoire avant le 24 mai.

Autres circuits

– Malemort 22.41 km

– Ussel 17.76 km .

Marché couvert de la Gare Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour

L’événement Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Tulle a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme