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Fête du Troquet Le Troquet de Marette Châteaudouble

Fête du Troquet Le Troquet de Marette Châteaudouble dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Le Troquet de Marette

Adresse : 24 Grande Rue

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châteaudouble

Fête du Troquet

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez fêter le troquet avec nous !
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Come and celebrate the troquet with us!

L’événement Fête du Troquet Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme