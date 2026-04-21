Fête du Troquet Le Troquet de Marette Châteaudouble
Fête du Troquet Le Troquet de Marette Châteaudouble dimanche 5 juillet 2026.
Châteaudouble
Fête du Troquet
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez fêter le troquet avec nous !
.
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the troquet with us!
L’événement Fête du Troquet Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme