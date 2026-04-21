Fête du Troquet Le Troquet de Marette Châteaudouble

Châteaudouble

Fête du Troquet

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez fêter le troquet avec nous !

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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Come and celebrate the troquet with us!

L’événement Fête du Troquet Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme