Théâtre Croire aux fauves Le Troquet de Marette Châteaudouble
Théâtre Croire aux fauves Le Troquet de Marette Châteaudouble samedi 13 juin 2026.
Châteaudouble
Théâtre Croire aux fauves
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 20:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Croire aux fauves est le récit autobiographique de Nastassja Martin, anthropologue partie étudier une population animiste au nord de la Sibérie et qui s’est retrouvée face à face avec un ours avec lequel elle s’est battue.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
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English :
Believing in Wild Beasts is the autobiographical account of Nastassja Martin, an anthropologist who went to study an animist population in northern Siberia and came face to face with a bear that she fought.
L’événement Théâtre Croire aux fauves Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme