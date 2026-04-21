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Théâtre Croire aux fauves Le Troquet de Marette Châteaudouble

Théâtre Croire aux fauves Le Troquet de Marette Châteaudouble samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Troquet de Marette

Adresse : 24 Grande Rue

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châteaudouble

Théâtre Croire aux fauves

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Croire aux fauves est le récit autobiographique de Nastassja Martin, anthropologue partie étudier une population animiste au nord de la Sibérie et qui s’est retrouvée face à face avec un ours avec lequel elle s’est battue.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Believing in Wild Beasts is the autobiographical account of Nastassja Martin, an anthropologist who went to study an animist population in northern Siberia and came face to face with a bear that she fought.

L’événement Théâtre Croire aux fauves Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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