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Fête du vélo Hœrdt

Fête du vélo Hœrdt lundi 25 mai 2026.

Adresse : 1 rue de la République

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Hœrdt

Fête du vélo

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 

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English :

L’événement Fête du vélo Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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