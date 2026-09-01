Informations pratiques

Rethel

Fête du vélo

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Vélo Club Rethélois vous invite à fêter le vélo sous toutes ses facettes ! SAMEDI Cyclo-cross (VTT autorisés) à p. de 11h30 course draisienne et cx de U7 à U15 13h cadets, masters +40, dames 14h30 juniors, masters -40, élites Bike and run en semi-nocturne (VTT uniquement) challenge ardennais 16h45 enfants 17h30 adultes DIMANCHE 3h de VTT (ouvert aux VAE, gravel, tandem…) 10h-13h en solo ou par équipe de 2 à 3 (à p. de cadet) Buvette et petite restauration sur place

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Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est alan.chartier@outlook.fr

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English :

The V%E9lo Club Reth%E9lois invites you to celebrate cycling in all its forms! SATURDAY Cyclocross (mountain bikes allowed) Starting at 11:30 a.m.: balance bike race and cyclocross for U7 to U15 1:00 p.m.: cadets, masters 40+, women 2:30 p.m.: juniors, masters under 40, Elite Bike and Run semi-night race (mountain bikes only) Ardennes Challenge 4:45 PM: children 5:30 PM: adults SUNDAY 3-hour mountain bike ride (open to e-bikes, gravel bikes, tandems, etc.) 10:00 a.m.–1:00 p.m.: solo or in teams of 2 or 3 (including cadets) Refreshments and light snacks available on site

L’événement Fête du vélo Rethel a été mis à jour le 2026-08-26 par Ardennes Tourisme