Un air de fête Théâtre Louis Jouvet Rethel

Informations pratiques

Rethel

Un air de fête

Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel Ardennes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Cinq de Cœur a 30 ans et cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonnant !Au programme décors grandioses, costumes époustouflants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Tout est prêt pour la première, demain. Comment ça, demain ?! Aujourd’hui n’est-il pas jour de répétition générale ? Si rien n’a encore été livré, la seule chose qui soit en effet tout à fait prête c’est la salle remplie d’un public qui trépigne. Comment Cinq de Cœur va-t’il s’en sortir ?A partir de 6 ans

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Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

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English :

Cinq de Cœur is turning 30, and this anniversary celebration promises to be unforgettable. The five vocal acrobats have outdone one another with their ideas and daring to offer their eager audience a spectacular show!On the program: spectacular sets, breathtaking costumes, magic acts, songs performed from atop a flaming trapeze, and scenes lit by candlelight… Everything is ready for the premiere tomorrow. What do you mean, tomorrow?! Isn’t today the day of the dress rehearsal? While nothing has been delivered yet, the only thing that’s actually completely ready is the auditorium filled with an eager audience. How will Cinq de Cœur pull this off? For ages 6 and up

L’événement Un air de fête Rethel a été mis à jour le 2026-09-01 par Ardennes Tourisme