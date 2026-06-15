Allemans-du-Dropt

Fête du village

Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l’occasion de la Fête du village ! Au programme pétanque, atelier, loto… Durant la manifestation, fête foraine, buvette et repas animé les 3 soirs. Il y en a pour tous les goûts afin de satisfaire petits et grands !

Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l’occasion de la Fête du village ! Au programme concours de pétanque à la mêlée, atelier cirque, concerts, vide-greniers, loto, karaoké et soupe d’oignons. Durant toute la manifestation, fête foraine, buvette et repas animé les 3 soirs avec feux d’artifice le lundi. Il y en a pour tous les goûts afin de satisfaire petits et grands ! Pour les repas, pensez à réserver et à apporter vos couverts. .

Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 27 97

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English : Fête du village

Come and enjoy the festivities organized by the Comité de Fêtes for the Fête du village! Program to come. Throughout the event, there will be a funfair, refreshments and a lively meal on 3 evenings. There’s something for everyone!

L’événement Fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays de Lauzun