Fête du village Allemans-du-Dropt
Fête du village Allemans-du-Dropt samedi 4 juillet 2026.
Allemans-du-Dropt
Fête du village
Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l’occasion de la Fête du village ! Au programme pétanque, atelier, loto… Durant la manifestation, fête foraine, buvette et repas animé les 3 soirs. Il y en a pour tous les goûts afin de satisfaire petits et grands !
Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l’occasion de la Fête du village ! Au programme concours de pétanque à la mêlée, atelier cirque, concerts, vide-greniers, loto, karaoké et soupe d’oignons. Durant toute la manifestation, fête foraine, buvette et repas animé les 3 soirs avec feux d’artifice le lundi. Il y en a pour tous les goûts afin de satisfaire petits et grands ! Pour les repas, pensez à réserver et à apporter vos couverts. .
Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 27 97
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English : Fête du village
Come and enjoy the festivities organized by the Comité de Fêtes for the Fête du village! Program to come. Throughout the event, there will be a funfair, refreshments and a lively meal on 3 evenings. There’s something for everyone!
L’événement Fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays de Lauzun
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