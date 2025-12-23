Fête du village Fuveau cours Victor Leydet Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Fête du village Fuveau

Du vendredi 10 au mardi 14 juillet. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Les fêtes votives du village avec son lot d’animations pour petits et grands … De quoi profiter des douces nuits d’été en Provence.

Un programme varié avec des manèges pour les grands et les petits, des concerts gratuits, un marché nocturne et la possibilité de se restaurer sur place!

* Fête foraine dès 16h Du 10 au 13/07 (avenue Célestin Barthélémy et Boulevard Emile Loubet )



* Marché nocturne du 10 au 13/07 (Boulevard Emile Loubet). Venez flâner entre les stands de nos exposants locaux, découvrir leurs créations, leurs savoir-faire et profiter de l’ambiance estivale en famille ou entre amis.



* Danseuses sur échasses (cours Victor Leydet) en fin d’après-midi



* La Sardinade Le 12/07 (cours Victor Leydet) à partir de 19h sur réservation



* Loto Le 14/07 (cours Victor Leydet) fin d’après-midi



* Concours de pétanque Les 11-12 et 13/07 (Allée de Trets, La Barque à Fuveau)



* Concerts et spectacles gratuit (sur le cours Victor Leydet)

Le 11/07 à 21h Apéro-concert de COOLSTORM suivi de SET DJ

Le 12/07 à 22h30 SPECTACLE SON ET LUMIÉRE

Le 13/07 à 21H concert du groupe AÏOLI



Proposées par le Comité de Fêtes et la Mairie du village. .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comite.des.fetes.de.fuveau@gmail.com

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English :

The village’s local festivals with their share of activities for young and old… Plenty to enjoy the mild summer nights in Provence.

L’événement Fête du village Fuveau Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau