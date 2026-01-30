Fête du village

Place de la mairie Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

2026-08-01

Au programme

– Le samedi, agneau grillé et animation avec Dreams ing song.

– Le dimanche, rando moto à 8h et à 12h jambon braisé,

19h30 saucisses de sanglier frites suivi d’un feu d’artifice

Pensez à vos couverts. Ambiance conviviale assurée.

Place de la mairie Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15

English : Fête du village

Program:

– Saturday, grilled lamb (18?) Dreams in song entertainment

– Sunday, Motorbike ride 12h braised ham (15?), 19h30 wild boar sausage and French fries (12?)

Ball and fireworks.

Don’t forget your cutlery. Friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Fête du village Loubès-Bernac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT du Pays de Duras CDT47