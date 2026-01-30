Fête du village Loubès-Bernac
Fête du village Loubès-Bernac samedi 1 août 2026.
Fête du village
Place de la mairie Loubès-Bernac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01
Au programme
– Le samedi, agneau grillé et animation avec Dreams ing song.
– Le dimanche, rando moto à 8h et à 12h jambon braisé,
19h30 saucisses de sanglier frites suivi d’un feu d’artifice
Pensez à vos couverts. Ambiance conviviale assurée.
Place de la mairie Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15
English : Fête du village
Program:
– Saturday, grilled lamb (18?) Dreams in song entertainment
– Sunday, Motorbike ride 12h braised ham (15?), 19h30 wild boar sausage and French fries (12?)
Ball and fireworks.
Don’t forget your cutlery. Friendly atmosphere guaranteed.
L’événement Fête du village Loubès-Bernac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT du Pays de Duras CDT47