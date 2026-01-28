Visite du château de Théobon à Loubès Bernac

Château de Theobon Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-14

Aujourd’hui le château est privé. Il se visite en été et en raison des travaux de rénovation et de réalisation de quartiers d’habitations aménagés et équipés, le circuit de visite peut-être modifié par le propriétaire.

Pas de réservation mais visite guidée uniquement

Château de la fin du XVIème siècle, qui semble avoir eu un pont-levis. Actuellement, un pont de pierre enjambe les fossés. La façade d’entrée présente des ouvertures à double meneaux. Dans la cour intérieure, le corps de logis est en retour d’équerre allongée. Escalier avec une rampe en fer forgé du XVIIème siècle. Chapelle. Plafonds peints restaurés de la même époque. © Monuments historiques Base Mérimée Architecture

Château de Theobon Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 44 83 11

English : Visite du château de Théobon à Loubès Bernac

Today, the château is privately owned. It can be visited in summer, and due to renovation work and the creation of fully-equipped living quarters, the tour route may be modified by the owner.

No reservations, guided tour only

L'événement Visite du château de Théobon à Loubès Bernac Loubès-Bernac a été mis à jour le 2026-01-28