Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac samedi 27 juin 2026.
Place du Lavoir Loubès-Bernac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Le comité des fêtes organise son feu Loubésien avec grillades frites et concert avec le groupe Burning Chords Trio . Soirée suivie du feu nocturne de la Saint Jean. .
Place du Lavoir Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15
English : Feu Loubésien de la Saint Jean
The Comité des Fêtes organizes its Loubésien bonfire with fried grills and a concert by Concert Hébert’s Trio . The evening is followed by the Saint John’s night bonfire.
