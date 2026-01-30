Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac

Feu Loubésien de la Saint Jean

2026-06-27

2026-06-27

Le comité des fêtes organise son feu Loubésien avec grillades frites et concert avec le groupe Burning Chords Trio . Soirée suivie du feu nocturne de la Saint Jean. .

Place du Lavoir Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15

English : Feu Loubésien de la Saint Jean

The Comité des Fêtes organizes its Loubésien bonfire with fried grills and a concert by Concert Hébert’s Trio . The evening is followed by the Saint John’s night bonfire.

